Полиция просит опознать: агрессивный мужчина напал на сотрудников скорой помощи

По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудникам Службы Неотложной медицинской помощи (NMPD) полиция разыскивает мужчину с видео, порталу TVNET рассказала представительница Госполиции Гита Гжибовска.

По предоставленной информации известно, что в декабре прошлого года, неизвестный мужчина остановил машину скорой помощи и бросил стеклянный стакан в салон служебного транспортного средства, попав врачу по голове. Водитель автомобиля попытался выбраться из машины, чтобы задержать агрессивного мужчину, но тот, в свою очередь, толкнул дверь, ударив сотрудника скорой помощи.

Госполиция просит отозваться тех, кто может опознать данного мужчину, по телефону 67090900 или 110.