Суббота, 20 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

У Олимпийского спортцентра открытым пламенем горел автомобиль BMW

Русский TVNET
Ilustratīvs attēls | Фото: Zane Bitere / LETA

В пятницу (19 января), на стоянке Олимпийского спортивного центра «Elektrum» открытым пламенем горел автомобиль BMW, агентству LETA сообщили представители Государственной паожарно-спасательной службы (VUGD).

Пожарные получили вызов на улицу Гростонас около четырех часов дня. Горел легковой автомобиль на площади четыре квадратных метра. В течение часа пожар был локализован.

В СМИ прозвучала информация, что сгоревший автомобиль принадлежит президенту Латвийской федерации борьбы Дзинтару Урбанчику. Однако пока эта информация не подтвердилась.

0 Комментарии