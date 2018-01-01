У Олимпийского спортцентра открытым пламенем горел автомобиль BMW

В пятницу (19 января), на стоянке Олимпийского спортивного центра «Elektrum» открытым пламенем горел автомобиль BMW, агентству LETA сообщили представители Государственной паожарно-спасательной службы (VUGD).

Пожарные получили вызов на улицу Гростонас около четырех часов дня. Горел легковой автомобиль на площади четыре квадратных метра. В течение часа пожар был локализован.

В СМИ прозвучала информация, что сгоревший автомобиль принадлежит президенту Латвийской федерации борьбы Дзинтару Урбанчику. Однако пока эта информация не подтвердилась.