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В ДТП пострадал депутат Сейма Эдгар Путра

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens / LETA

В среду на скользкой дороге в Айзпутском крае в ДТП попали автомобиль депутата Сейма Эдгара Путры «Honda» и служебная машина Пожарно-спасательной службы «Volkswagen Golf», пишет газета «Kurzemes vārds».

Путра подтвердил газете, что направлялся из Лиепаи в Кулдигу. На Айзпутской дороге недалеко от Циравы ехавшая навстречу легковая машина пожарных не удержалась на дороге, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем депутата.

В больницу попал как депутат, так и люди, находившиеся в другом автомобиле.

Информацию о произошедшем подтвердила и представитель Пожарно-спасательной службы Анете Страздиня.

Госполиция начала уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего.