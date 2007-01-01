Спиленное дерево упало на движущийся автобус; пострадал ребенок

В четверг на движущийся автобус упало спиленное дерево, в результате чего травмы получила девочка, находившаяся в транспортном средстве, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно информации полиции, неизвестное лицо недалеко от дороги Тукумс-Кулдига в волости Тумес Тукумского края пилило дерево, которое упало на проезжающий мимо маршрутный автобус «Mercedes Benz 0405».

Упавшее дерево повредило лобовое стекло автобуса, осколки которого травмировали пассажирку 2007 года рождения. Девочку доставили в больницу, после чего отпустили домой.

Личность пилившего дерево человека выясняется.