Рига: подросток сбежал с уроков, выпрыгнув со 2-го этажа школы

В Риге 13-летний подросток, в попытке сбежать с уроков, спрыгнул со второго этажа школы.

В четверг (25 января), около 12.00 дежуривший возле одной из школ в Латгальском предместье сотрудник полиции заметил подростка без верхней одежды. Во время разговора со стражем порядка он рассказал, что попытался сбежать с уроков, для чего выпрыгнул со второго этажа, сообщает пресс-центр Рижской муниципальной полиции.

Мальчика осмотрела школьная медсестра, которая констатировала, что 13-летний школьник не получил никаких травм.