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В Земгале поезд сбил мужчину: пострадавший в тяжелом состоянии

Русский TVNET/LETA
Ilustratīvs foto | Фото: Ieva Lūka / LETA

Вчера в Земгале поезд cбил мужчину, который в тяжелом состоянии состоянии был доставлен в больницу, сообщает служба неотложной медицинской помощи. В результате инцидента 42-летний мужчина потерял ногу и получил другие травмы разной степени тяжести.

Вчера (26 января) медикам также удалось спасти 47-летнего мужчину, который вместе с другом ловил рыбу, но после возникновения боли в груди - потерял сознание. По прибытии на место происшествия врачи констатировали клиническую смерть человека, но после реанимации, его удалось вернуться к жизни.

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