Суббота, 27 января
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

ПБ следит за гражданами Латвии, которые воюют на стороне Украины

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Marcin Bielecki / PAP

В поле зрения Полиции безопасности (ПБ) находятся и те латвийские подданные, которые участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины на украинской стороне.

Как сообщили агентству ЛЕТА в ПБ, учреждение интересуется всеми, кто, не будучи военными, участвует в вооруженных конфликтах вне территории Латвии, потому что такие случаи создают риск безопасности государства и общества.

Сейм несколько лет назад принял поправки, предусматривающие уголовную ответственность за участие в иностранных военных конфликтах, направленных против территориальной целостности или политической независимости государств. По данной статье начато несколько уголовных процессов.

Имеющаяся в распоряжении ПБ информация не свидетельствует о том, что украинская сторона нарушает международное право, и оснований для возбуждения уголовных процессов против тех, кто воюет на украинской стороне, пока не было. ПБ не комментирует, сколько латвийцев воюет на стороне Украины.

Пока что среди тех, кто воюет против Украины, задержать удалось только Артема Скрипника. Суд первой инстанции его оправдал, прокуратура подала протест, и Скрипник был снова задержан за повторную попытку участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины. Остальные объявлены в розыск.

2 Комментарии