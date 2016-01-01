Где в Латвии чаще всего угоняют автомобили

За последние полгода значительно возросло количество угонов автомашин в Озолниекском крае, свидетельствуют актуальные данные о возмещениях страхового общества BALTA. Автовладельцы должны быть особенно внимательны и своевременно думать о безопасности своих автомашин.

«Если смотреть на общее количество автоугонов в стране, то шесть угнанных автомашин в таком сравнительно мало населенном месте, как Озолниеки, - это очень высокий показатель, который в среднем в пять раз превышает среднюю частоту автоугонов в стране», - комментирует ситуацию Ингус Савицкис, директор BALTA по возмещениям, добавляя, что в последние полгода за автомашины, угнанные в Озолниеки, в BALTA заявлено возмещений более чем на сто тысяч евро.

По данным Государственной полиции, в последние четыре месяца прошлого года в Озолниеки Озолниекского края произошло пять угонов автомашин, а в первые недели наступившего года еще один.

Эта статистика значительно превышает количество угонов, ранее регистрировавшихся в этой местности.

Для сравнения, в 2016 году в Озолниеки зарегистрирован только один угон транспортного средства. Всего в Латвии в прошлом году зарегистрировано 842 автоугона.

На вопрос о причинах роста количества автоугонов в Озолниеки И. Савицкис ответил, что это совокупность нескольких факторов - увеличение в прошлом году количества краж новых автомашин, оснащенных системой бесконтакного доступа Keyless Go, рост числа угонов в целом по стране, географическое расположение Озолниеки, удобное для воров, а также уверенность жителей в том, что вне Риги и крупных городов ситуация безопаснее.

«Автоугоны в наши дни чаще не бывают спонтанными - они тщательно планируются, и один из важных для угонщиков моментов - это удобный путь отступления.

В Озолниеки можно попасть с четырех разных сторон, так что возможностей скрыться много. Кроме того, в этом месте ограничены возможности видеонаблюдения,

что осложняет поиск виновных».



С учетом того, что тенденции угонов стремительно меняются, BALTA призывает автовладельцев быть осторожными - даже если автомобиль оснащен заводскими системами безопасности, нужно позаботиться о дополнительных решениях безопасности, электронных или механических. Также надо думать о том, чтобы машина стояла в безопасном месте.