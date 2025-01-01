Ночью в Елгаве горел трехэтажный дом: Эвакуировали 25 жителей

В ночь на воскресенье, после 1.00 сотрудники ГПСС получили вызов на ул.Зиргу, где случился пожар в трехэтажном жилом доме. Из задымленных помещений на 3-м этаже спасатели вывели одного человека, а 25 человек были эвакуированы с первого этажа здания.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сообщила порталу www.jelgavasvestnesis.lv, что вызов на ул.Зиргу поступил в 1.05.

«Спасатели, приехав на место происшествия, констатировали, что открытым пламенем горят крыша трехэтажного здания, мансарда и третий этаж площадью 200 кв.м.

С 3-го этажа эвакуирован один человек, с 1-го этажа - 25 человек»,

сообщила представитель ГПСС, добавив, что погибших и пострадавших в этом пожаре не было.

Пожар повышенной опасности на ул.Зиргу был ликвидирован только ранним утром в 4.23.