KNAB уделит внимание информации о «доме-корабле»

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратит внимание на информацию о «доме-корабле» в Павилостском крае, но не располагает данными, которые свидетельствовали бы о признаках преступления в данном деле, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь KNAB Лаура Душа.

Бюро не располагает информацией о преступных действиях должностных лиц государственных органов, которые связаны с коррупцией, а также о несоблюдении должностных ограничений.

Если такая информация появится, KNAB проведет проверку.

Предприниматель Аргод Лусиньш, владелец «дома-корабля», обещает строение убрать и подчеркивает, что оно никогда не предназначалось для вод Павилосты. Об этом в среду сообщила передача «Панорама» на Латвийском телевидении.

Как пояснил Лусиньш, это такое же плавсредство, какие уже можно увидеть на Лиелупе в Юрмале. Дом на понтоне предприниматель построил, потому что хотел внедрить в Латвии что-то новое.

Место, куда будет доставлен «дом-корабль», известно - понтон с постройкой будет доставлен туда по морю буксирами.

Между самоуправлением и предпринимателем уже начались переговоры о том, что постройка будет перемещена, но сроки, когда это произойдет, пока неизвестны.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис издал резолюцию, поручив Министерству окружающей среды и регионального развития в течение двух недель разобраться с ситуацией и выступить с предложениями, что делать с «домом-кораблем» на берегу моря в Павилостском крае.

Директор Лиепайского регионального управления Государственной службы окружающей среды Ингрида Сотникова ранее сообщила, что управление еще пять лет назад проиграло в Лиепайском административном районном суде процесс против принадлежащего А. Лусиньшу ООО «Alco» в связи со строительством данной конструкции. Хотя постройка визуально гораздо больше похожа на здание, чем на плавсредство, предприятие в суде сумело соответствующими документами доказать, что она является судном в стадии строительства.

«Alco» занимается торговлей топливом, а его владелец А. Лусиньш в составленном «Dienas Bizness» списке 100 богатейших людей Латвии в прошлом году занимал 9-е место - его состояние оценивается в 43 млн евро.