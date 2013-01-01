Владелец Norvik banka утверждает, что у него вымогали взятки

Владелец Norvik banka утверждает в суде, что администратор процесса неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный чиновник из финансового сектора вымогали у него взятку. Об этом в воскресенье рассказывает передача на ТV3 Nekā personīga.

В конце декабря стало известно об очередном международном судебном процессе, в которой втянуто наше государство.

Переговоры представителей банка Norvik с правительством Латвии о мирном соглашении потерпело неудачу, и банк обратился в в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

«Банк и его контролирующие акционеры обратились в арбитражный суд из-за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующих банков, противоречащего международному праву.Банк и его акционеры не оставляют надежды добиться взаимовыгодного примирения с правительством Латвии, но начинают арбитражный процесс, чтобы сохранить и осуществить свои законные права», - заявили представители банка.

TV3 стало известно, что в заявлении в суд говорится о коррупции в финансовом секторе. В частности о том, что у банкира вымогали взятку - высокопоставленная персона в финансовом секторе. К вымогательству был причастен и администратор процесса неплатежеспособности Марис Спрудс.

Владелец банка Григорий Гусельников - британский инвестор, купивший банк в 2013 году и инвестировавший в Латвии более 100 млн евро, то есть является одним из крупнейших частных инвесторов в стране, пояснили в банке.