Поезд Рига-Тукумс столкнулся с автомобилем; погиб водитель машины

В воскресенье после столкновения автомобиля и поезда в Тукумском крае погиб мужчина, сообщает агентство ЛЕТА.

Мужчина 1971 года рождения, управляя «Volkswagen Touran», пересекал железнодорожный переезд в волости Смардес Тукумского края, где столкнулся с пассажирским поездом Рига-Тукумс. Автоводитель столкнулся на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В результате столкновения движение поездов на месте ДТП было закрыто на протяжении нескольких часов.

Напомним, вчера в Латвии было зарегистрировано 49 ДТП, в которых пострадали 9 человек, а 1 погиб.