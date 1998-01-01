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Задержаны граждане Белоруссии, переправлявшие из Латвии вьетнамцев

LETA
Фото: Artūrs Kapša / LETA

Пограничники задержали двух граждан Белоруссии, которые пытались провести через границу лиц, самовольно покинувших центр размещения беженцев в Муцениеки, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В субботу в Брунавской волости на дороге у границы с Литвой была задержана автомашина, в которой находились двое вьетнамцев, самовольно покинувших центр в Муцениеки.

Задержаны водитель и пассажир автомашины 1998 г. рожд., граждане Белоруссии. К ним применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.

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