Задержаны граждане Белоруссии, переправлявшие из Латвии вьетнамцев

Пограничники задержали двух граждан Белоруссии, которые пытались провести через границу лиц, самовольно покинувших центр размещения беженцев в Муцениеки, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

В субботу в Брунавской волости на дороге у границы с Литвой была задержана автомашина, в которой находились двое вьетнамцев, самовольно покинувших центр в Муцениеки.

Задержаны водитель и пассажир автомашины 1998 г. рожд., граждане Белоруссии. К ним применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.