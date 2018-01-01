Кража в латвийском Privatbank: Из сейфов клиентов вынесли миллионы

В банке Privatbank, в Латвии в прошлый четверг произошла крупная кража. Точная сумма денег и стоимость вещей, которые были похищены из частных сейфов клиентов банка - неизвестна, но, вероятно, что ущерб исчисляется в сотнях тысяч и даже миллионах евро. Об этом в понедельник сообщает передача LNT Ziņas.

Известно, что кража произошла из частных сейфов клиентов, которые банк на своей домашней страничке рекламирует, как надежные для хранения денег и ценных вещей. У каждого сейфа есть два замка - от одного ключ находится в банке, а от другого у клиента.

О краже было сообщено в полицию на следующий день после ЧП.

В полиции говорят, что все произошло, как в фильме, подобных краж в Латвии правоохранительные органы до сих пор не знали. Клиент захотел арендовать сейф, а эта услуга доступна даже на одни сутки.

Мужчину оставили одного в помещении с сейфами. По неофициальной информации, следов взлома обнаружено не было, а значит преступление было заранее спланировано. О краже стало известно только тогда, когда другие клиенты заявили, что у них пустые сейфы.

В полиции допускают, что пострадавшие могут отказаться рассказывать о содержимом сейфов, поскольку зачастую банковские ячейки используют для хранения незаконных денежных средств.

«Вероятно, что дело носит международный характер, - рассказал начальник Криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов. - Вор - иностранец и недавно подобное преступление произошло на Украине».

Известно, что Privatbank - это коммерческий украинский банк. Вероятнее всего, что преступник уже покинул территорию Латвии.