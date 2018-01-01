Голодный обморок в школе: Полиция заглянула в холодильник семьи

26 января во второй половине дня сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от работников социальной службы о необходимости обследовать жилье одного ребенка. В день событий мальчик, находясь в учебном заведении, упал в обморок, после чего был госпитализирован.

В ходе беседы выяснилось, что мальчик долгое время не ел, в связи с чем эта информация была передана работникам социальной службы, которые осмотрели место проживания ребенка.

В квартире, куда направились социальные работники и полиция, находился младший братик мальчика.

Поэтому полиция заранее подготовила доказательную базу, чтобы в случае необходимости на месте принять решение о разлучении с семьей.

Дверь квартиры открыл мужчина, который пригласил работников службы войти. Мужчина пояснил, что является отчимом мальчиков и заявил, что заботится об обоих детях своей спутницы жизни. У детей есть все необходимое, в том числе и еда. Мужчина рассказал, что причина обморока может быть кроется не в голоде, а в том, что мальчик всю предыдущую ночь, несмотря на запреты родителей, провел в играх на планшете. Отчим рассказал, что это не впервые, когда мальчик всю ночь играет в видеоигры.

Во время проверки выяснилось, что в холодильнике действительно достаточно еды.

Также не было никаких признаков того, что против ребенка совершалось насилие.

Стражи порядка провели с родителями профилактическую беседу о более тщательном присмотре за детьми, включая ограничения и возможность получения услуг социальной службы в контексте воспитания детей.

В случае необходимости семья будет обследована социальными службами повторно.