Столкновение поезда и машины в Смарде: возможно, женщина выехала на рельсы специально

В воскресенье при столкновении автомобиля и поезда в волости Смардес Энгурской волости погибла женщина 1971 года рождения. Она на своей машине пересекла железнодорожный переезд и столкнулась с пассажирским поездом Рига-Тукумс. Как сообщает передача «Degpunktā» телеканала LNT, погибшая могла спровоцировать аварию намеренно.

Начальник тукумского участка Госполиции Янекс Бахс рассказал передаче, что такова главная версия полиции.

«Она очень медленно подъехала, поезд уже тормозил и сигналил, но реакции не было, и у поезда нет возможности избежать столкновения. Наша основная версия - это было сделано осознанно. Здесь жилое место, где разрешенная скорость движения составляет 50 километров в час. Есть знак «STOP». Даже если не работает сигнал светофора, обязательно нужно остановиться и убедиться, что поезд не приближается. И видимость хорошая. С точки зрения инфраструктуры все в порядке, свидетели также говорят, что это могло быть сделано осознанно», - пояснил Бахс.

Опрошенные передачей местные жители также указали, что железнодорожный переезд не при чем, и аварии там происходят редко. Свидетели говорят, что передняя часть «Volkswagen Touran» оказалась под поездом. Работы на месте событий продолжались несколько часов.