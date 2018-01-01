Водитель автобуса высадил ребенка в неизвестном месте; мать обратилась в полицию

Неполные две недели назад водитель автобуса высадил 11-летнего мальчик в неизвестном месте, более того, никто из пассажиров не обратил на инцидент никакого внимания. После произошедшего мать ребенка обратилась в полицию, во вторник (30 января) рассказала передача «LNT Ziņas».

18 января после обеда Эдуард, как обычно, отправился из школы домой. На остановку в Саласпилсе, где мальчик обычно садится на свой автобус «Рига-Саласпилс», подъехал транспорт другого маршрута, но того же предприятия SIA «Galss Buss». Только спустя некоторое время, когда школьник проехал несколько километров, он понял, что сел не в тот автобус. Эдуард тут же позвонил маме, которая посоветовала обратиться к водителю транспортного средства, однако тот отказался общаться с маленьким пассажиром.

«Я ему сказала - в автобусе же много взрослых людей, спроси у них. Но никто не взял у него телефон, чтобы поговорить со мною. Он, конечно, испугался и расплакался", вспоминает Лаура - мама Эдуарда. За то время, пока школьник пытался понять, что же ему делать, автобус уже добрался до конечной остановки. Постояв пару минут, поехал обратно в сторону Саласпилса.

Водитель автобуса велел 11-летнему мальчику выйти из транспорта на улице Ливземес у объездной дороги. В близи того места не было ни одной автобусной остановки, а мальчику эта местность совсем не была знакома.

«Я нашла его в Саласпилсе, в месте, где мы никогда не были. Он стоял прямо на трассе, где его и высадили, и ждал меня», рассказывает мама.

После инцидента женщина обратилась к руководству предприятия SIA «Galss Buss», однако там ей так и не смогли прокомментировать произошедшее. С журналистами «LNT Ziņām» в компании также отказались общаться. Однако Госполиция начала проверку, в результате которой водитель автобуса будет привлечен к ответственности.

Тем не менее, Сиротский суд Саласпилса журналистам «LNT Ziņām» в письменном виде указал, что ответственность в этом случае должен нести как водитель автобуса, так и родители.

Подобный случай произошел летом в Лиепае, когда водитель высадил на конечной остановке, в неизвестном месте пятилетнего Ивана. К сожалению, в тот раз, из-за равнодушия окружающих, инцидент закончился смертью ребенка.