В здании Национальной библиотеки на женщину упал подвесной потолок

В здании Латвийской национальной библиотеки на женщину упал подвесной потолок, на место происшествия прибыла полиция, проинформировали портал TVNET свидетели происшествия.

Представитель Национальной библиотеки Аугустс Зилбертс эту информацию подтвердил. «Да, есть такое дело. Полиция приехала на осмотр», - сказал он.

Более подробную информацию он предоставить не смог, так как сам узнал об инциденте совсем недавно.

В ближайшее время состоится собрание работников библиотеки, после которого Зилбертс пообещал рассказать больше.

Согласно информации полиции, на женщину упала одна плита подвесного потолка. Произошло это в помещении, где не проходит прием посетителей, а работают сотрудники.

Потолочная плита упала на женщину во вторник в 13:30.