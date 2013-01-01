Полиция ищет возможного наркодилера

Управление криминальных расследований Госполиции разыскивает Дмитрия Тыщенко (на фото). Мужчина 1982 г.р. подозревается в незаконном хранении и реализации наркотических средств — как минимум 238 граммов метамфетамина — в Риге в 2013 году. Он объявлен в международный розыск.

Ранее в 2013 году мужчина был объявлен в международный розыск в списке самых разыскиваемых в Европе преступников «Europe's Most Wanted Fugitives» - https://eumostwanted.eu/#/tiscenko-dmitrijs.

Полиция призывает отозваться всех, у кого есть сведения о нынешнем местонахождении Дмитрия Тыщенко или какая-либо другая полезная информация, позвонив по телефонам 110, 67075440, 67075200 или написав на e-pastu kip@vp.gov.lv.