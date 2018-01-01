Полиция отобрала детей у бездомных: у матери почти 4 промилле

Прибыв в участок, стражи порядка выяснили, что в помещении временного ожидания находятся родители двух малолетних детей. Мужчина попал в поле зрения полиции из-за кражи, в свою очередь женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Во время расследования выяснилось, что у пары нет постоянного места жительства. Несколько недель назад семье уже оказывалась социальная помощь и она находилась в кризисном центре, однако очень быстро право на получение помощи семья потеряла и им пришлось ютиться, где придется.

Прямо в участке у родителей провели тестирование на концентрацию алкоголя на выдохе. Родители утверждали, что в день событий каждый выпил по стакану пива. Однако тест показал, что степень опьянения женщины – 3,92 промилле. Отец оказался трезвым.

В ходе беседы выяснилось, что оба родителя не работают и семья живет на социальные пособия. Полицейские удостоверились, что у них нет ни одного родственника, которые могли бы взять на себя функцию присмотра за детьми до тех пор, пока родители не разрешат свои проблемы.

Дети были доставлены в кризисный центр.