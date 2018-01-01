В Риге за несколько дней задержаны четыре несовершеннолетних с марихуаной

26 января около 15:00 работники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Старую Ригу, заметили двух юношей, которые, завидев приближающихся полицейских, резко свернули с дороги и время от времени озирались. Полиция решила выяснить мотивы такого странного поведения.

Во время беседы один из подростков начал нервничать и резко принялся бежать, но уже Госполиция полиция его настигла через пару сотню метров и передала в руки муниципальных полицейских. Позже выяснилась и причина побега – у парня нашли неизвестного происхождения белый порошок, а также «траву».

Через несколько часов работники того же управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя постоянные места сбора подростков, увидели двух юношей, которые также при виде полиции начали нервничать и быстро уходить. В этом случае полиция также решила проверить причинуподозрительного поведения. И задержала парней.

Во время беседы полицейские заметили, что у парней расширены зрачки. Обыскав одного из них, в коробке для конфет обнаружен пакетик с зелено-коричневыми травами.

В свою очередь 29 января около 2 часов ночи Рижская муниципальная полиция, патрулируяЗемгальское предместье, заметила юношу под воздействием наркотических средств. Парень был задержан. Он признался, что курил марихуану.

Во всех случаях была проведена проверка личных данных и выяснилось, что все правонарушители – несовершеннолетние.

Юноши, подозреваемые в хранении и употреблении наркотических средств, переданы в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.