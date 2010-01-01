Ночью произошел пожар в пятиэтажном доме: эвакуировали 10 человек, один погиб

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, в них пострадали четыре человека, один человек погиб, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Один пожар зарегистрирован в Риге, три - в других городах, восемь - в краях Латвии.

В 00.45 ГПСС получила вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Райня в Балви. В квартире на пятом этаже горел коридор площадью 2 кв. м. Из задымленной квартиры пожарные спасли и передали медикам скорой помощи двух человек. 10 человек были эвакуированы из других квартир на пятом и четвертом этажах. В задымленных помещениях был обнаружен погибший человек. В 2.20 пожар был ликвидирован.

Вчера ГПСС получила также 18 вызовов на спасательные работы.