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Женщина наврала полиции, что ее похитили и изнасиловали

Русский TVNET
Ilustratīvs attēls | Фото: Ieva Lūka/LETA

Рижская городская прокуратура приговорила к 80 часам принудительных работ женщину, которая предоставила полиции ложную информацию о своем похищении и изнасиловании.

Женщина, вероятнее всего, ведомая личными целями, сообщила Государственной полиции, что некий мужчина он ее похитил и потом изнасиловал, рассказывает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука. Дама сознательно выдавала себя за жертву, согласившись, чтобы в рамках начатого уголовного процесса ей был бы присвоен такой статус.

Обвиняемая полностью признала свою вину и согласилась на закрытие уголовного процесса и пошла на сделку с обвинителем.

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