В Лиепае незнакомец пытался заманить мальчика в автобус конфетами

31 января в 17.15 сотрудники полиции самоуправления во время патрулирования, на улице О. Калпака, 29, на автобусной остановке заметили мужчину, который употреблял алкоголь, и затем пытался что-то передать в руке мальчику, который стоял рядом, проинформировала портал представитель полиции Инета Микуте.

Полицейские остановились, чтобы проверить, что происходит. Мальчик рассказал, что мужчину он не знает, но тот все равно предлагал ему конфеты и заманивал с собой в автобус. Однако ребенок на уговоры не реагировал и подарки не принимал.

Незнакомец находился в состоянии алкогольного опьянения. Изначально 62-летнего мужчину доставили в вытрезвитель, а затем для дальнейших следственных действий передали Госполиции.

Поскольку мальчик был напуган, работники полиции доставили его домой и передали матери.