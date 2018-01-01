В стационаре «Гайльэзерс» ночью произошел пожар

В ночь на субботу вскоре после полуночи возник пожар в подвале отделения интенсивной терапии стационара «Гайльэзерс» Рижской Восточной клинической университетской больницы, сообщила пресс-секретарь больницы Айя Лиетиня.

Из-за локального пожара в подвале 15-го корпуса «Гайльэзерса» была объявлена тревога. На место оперативно прибыли несколько бригад Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Службы неотложной медицинской помощи. Пожар был оперативно ликвидирован, стационар возобновил работу, пациенты не пострадали.

Как агентству ЛЕТА сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вызов на ул. Хипократу, где в подвале 11-этажного здания возникло задымление, был получен в 00.16. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в подвале горит мебель на площади шесть квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 3.28.

После пожара возникли повреждения электропроводки, поэтому семь пациентов из отделения интенсивной терапии были переведены в другое отделение.

Причины пожара выясняются. На месте происшествия побывало руководство больницы, которое поручило провести проверку обстоятельств возгорания.

Как сообщает агентство ЛЕТА, за прошедшие сутки в Латвии произошло 12 пожаров, в огне пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Два пожара было потушено в Риге, три - в других городах, семь - в краях.

С начала года в стране зарегистрировано 477 пожаров, пострадали 28, а погибли - 11 человек.