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Скользкие улицы: люди ломают руки, ноги и даже ребра

/ Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova / LETA

В пятницу в больницы были доставлены несколько человек, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких улицах, сообщает агентство ЛЕТА.

Всего за сутки в медучреждения попали девять человек в возрасте от 31 до 76 лет. В основном, люди ломали руки и ноги, однако в отдельных случаях медики регистрировали травмы спины, а также грудной клетки с переломами ребер.

Также помощь медиков потребовалась двум любителям зимнего спорта в Рижском регионе.

В частности, 23-летний парень упал на лыжной трассе и плучил травму плеча, а 41-летний мужчина - травму ноги.

Всего за прошлые сутки медики получили 1264 вызова, 191 из которых был связан с травмами.

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