В Елгаве неизвестный прокалывал колеса: пострадали минимум 14 машин

Вечером в пятницу во дворах в районе улицу Мейю в Елгаве неизвестный проколол шины у минимум 14 автомобилей, сообщает агентство ЛЕТА.

Информацию о первой пострадавшей машине полиция получила около 20:30: владелец «BMW 320» сообщил, что у его транспортного средства проколоты два колеса. До утра субботы полиция получила 14 заявлений, однако их число еще может вырасти.

В полиции отмечают, что пострадали автомобили различных марок, отличается и количество проколотых колес.

В части случаев начаты уголовные процессы.

Полиция просит отозваться свидетелей, который видели в пятницу вечером подозрительных лиц у автомобилей в районе улицы Мейю.