Со снежных трасс Латвии доставляют пострадавших

За прошедшие сутки медики доставили в больницы четырех человек, которые, наслаждаясь зимой, получили различные травмы, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В лечебные учреждения Рижского района доставили троих — 22-летнюю женщину, которая, катаясь на сноуборде, упала и получила сотрясение мозга, в свою очередь дамы 39 и 25 лет катаясь на лыжах получили травмы ноги и руки.

Тем временем в Видземе 50-летний мужчина, катаясь на лыжах, получил травму плеча и также был доставлен в больницу.

Травму спины в результате катания на сноуборде получил и 12-летний мальчик, но после осмотра медиками было решено отказаться от экстренной госпитализации, родители ребенка решили обратиться за помощью позже.

Витола также рассказала, что три жителя Риги получили травмы, упав на тротуаре. Травмы головы были констатированы у 74-летнего мужчины и 51-летней женщины, а травму ноги получил 55-летний мужчина.

В целом медики за прошедшие сутки получили 1142 вызова, из которых 191 был связан с травмами.