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За переправку через границу нелегалов дали реальные сроки

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Алуксненский районный суд приговорил граждан Эстонии и России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, к реальным тюремным срокам.

Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.

Как сообщалось, в марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама. За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей - четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.

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