У любителей алкоголя сутки не задались: ряд ожогов по глупости

В Видземе некий 27-летний мужчина, будучи в бане в состоянии опьянения, получил термические травмы лица, шеи и груди, перепутав ведра и вылив на себя горячую воду, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Серьезные ожоги за прошедшие сутки получили еще несколько жителей. В Риге 58-летний мужчина, тоже находясь в состоянии опьянения, вылил на себя кастрюлю с горячим супом, получив в результате ожоги лица, шеи и грудной клетки. Его доставили в больницу.

Также в Ригу из Земгальского района доставили 70-летнюю женщину, которая получила ожоги руки, ошпарив ее кипящей водой.

В свою очередь, малыш (1 год и 4 месяца) перевернул на себя кружку с горячим чаем, в результате получил ожоги лица, шеи и груди, и также был доставлен в больницу в Риге.

Медики призывают жителей быть внимательнее и напоминают, что в случае получения ожога надо незамедлительно охладить пострадавшее место, держа его под проточной водой не менее 10 минут.

За прошедшие сутки медики также констатировали три случая охлаждения тела. В Видземском регионе 61-летний мужчина, будучи пьяным, долгое время находился на улице, в результате чего получил серьезное обморожение тела, его срочно доставили в больницу.

В Риге в похожем состоянии был обнаружен 48-летний мужчина, он также сейчас в больнице.

В свою очередь в Курземе у 91-летней женщины было констатировано охлаждение тела, которое она получила в своей квартире. Чтобы попасть внутрь, медики призвали на помощь спасателей, которые взломали двери. Попав внутрь на полу была обнаружена пенсионерка, которая из-за проблем со здоровьем не могла встать. Из-за переохлаждения тела она была доставлена в больницу. Женщина живет одна.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1142 вызова, из которых 191 был вязан с травмами.