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В Риге пьяный мужчина без прав не мог выехать со стоянки

Русский TVNET
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Фото: Rīgas Pašvaldības policija

30 января незадолго до 18:00 сотрудники зиемельского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя в округе Петерсалы, заметил автомобиль марки «Mercedes Benz», который буксовал на месте и не мог выехать со стоянки магазина. Водитель транспортного средства управлял им неуверенно.

Полицейские проверили персональные данные мужчины, оказалось, что прав у него нет. Кроме того, у автомобиля не был пройден техосмотр.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые провели проверку концентрации алкоголя в выдохе задержанного. Тест показал 1,98 промилле.

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