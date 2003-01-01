Полиция разыскивает двух подростков, пропавших из кризисного центра

Госполиция получила информацию о том, что 4 февраля 2018 года в 17:55 в Вентспилсе из кризисного центра Paspārne на ул.Талсу вышли Давид Пауч 2003 г.р. и Дмитрий Ковалев 2003 г.р., и до сих пор их место пребывания неизвестно.

Давид Пауч был одет в камуфляжные брюки, черную куртку и спортивную обувь. Дмитрий Ковалев - серые брюки, темно-серый джемпер и ботинки. У него не было куртки.

Оба парня склонны к бродяжничеству, однако до сих пор Госполиции успешно удавалось их находить.

Просьба ко всем, кто их видел или знает что-либо о месте пребывания, незамедлительно сообщить Госполиции по телефону 110.