В Видземе двухлетняя девочка упала в ведро с кипятком

4 февраля в Видземе двухлетняя девочка получила обширные ожоги тела, упав в ведро с горячей водой. Об этом сообщает портал nra.lv со ссылкой на Службу неотложной медицинской помощи.

«Ребенок получил ожоги ягодиц, нижней части спины, верхней части рук и ног», - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Тем временем в Курземе десятимесячный младенец получил ожоги лица и груди, опрокинув на себя оставленную на столе кружку горячего кофе.

Всего за сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1021 вызовов, из них 147 были связаны с травмами.