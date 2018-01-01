В Риге начат уголовный процесс о нарушениях в центре соцопеки

Полиция начала уголовный процесс по 1 части 171 статьи Уголовного закона Латвии — «Злоупотребление правами опекуна, использование опеки или попечительства в ущерб находящемуся под опекой или попечительством» в филиале «Рига» Госцентра социальной опеки «Рига», - сообщает министерство благосостояния.

Напомним, в прошлом году в филиале государственного центра социальной опеки «Рига» были выявлены существенные нарушения прав детей.

Тогда Министерство благосостояния, получив конкретные жалобы, предложило Госинспекции по защите прав детей в сотрудничестве с «Латвийским движением за независимую жизнь» провести в этом филиале углубленную проверку соблюдения прав детей.

Проверка показала, что в филиале в отношении детей допускается эмоциональное и физическое насилие.

В филиале «Рига» детям не обеспечивается должное здравоохранение, плохо организована воспитательно-образовательная работа, детей не обучают элементарным навыкам самообслуживания и гигиеническим нормам. Тогда от должности была отстранена директор филиала Мария Зинина.

В свою очередь руководителя центра социального ухода «Рига» Инесе Паудере возбуждено уже третье дисциплинарное дело, в связи в двумя Паудере вынесен выговор, решение по третьему делу будет принято в ближайшее время.

По словам министра благосостояния Яниса Рейрса, Государственная инспекция по защите прав детей обратилась в полицию для того, чтобы компетентные специалисты оценили, не было ли в данном случае злоупотребления правами опекуна.

«Руководитель заведения в данном случае является опекуном, который должен заботиться о ребёнке на таком же уровне как и родители», - подчеркнул министр.