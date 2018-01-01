За мошенничество с игровыми автоматами задержаны двое полицейских

Бюро внутренней безопасности (БВБ) за мошенничество с игровыми автоматами задержало двух полицейских и нескольких иностранцев, сообщила агентству ЛЕТА помощник начальника БВБ Диана Петерса.

По подозрениях в групповом мошенничестве по предварительному сговору в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержано несколько лиц, в том числе граждане России и Украины и два сотрудника Рижского регионального управления Госполиции.

Эти люди занимались незаконными действиями с игровыми автоматами - предположительно, использовалось специальное программное обеспечение, меняющее ход игры и обеспечивающее выигрыш.

Подозреваемые задержаны сразу после получения выигрыша. Для полицейских это было нерабочее время. Подозреваемые помещены под арест. Будет проверяться их связь с другими эпизодами мошенничества.