Бомжи и наркоманы занимают сараи Риги; дума знает и решает, что делать

В Риге, на перекрестке улиц Дагдас и Стругу находится принадлежащий Рижской думе участок земли с сараями, которые давно приглянулись бомжам и наркоманам, сообщает читатель TVNET. В то же время в думе указывают, что проинформированы о ситуации и работают над тем, чтобы этот вопрос решить.

«Рижская дума пошла дальше и решила не бросать в беде еще некоторые группы людей, попавших в трудности — бездомных, которых не берут в приюты, торговцев наркотиками и наркоманов. Точнее, в Риге, на перекрестке улиц Дагдас и Стругу находится участок самоуправления с сараями, которые смело можно называть домиками «бомжей» или «нариков».

Холодными ночами они там ночуют и как пингвины друг друга греют, иногда разводя костры из найденного мусора. Днем и ночью среди сараев снуют торговцы наркотиками и наркоманы, которых раньше тут не было», - пишет читатель.

Он встревожен тем, что дума, а также стражи порядка не выказывают особый интерес и не меняют ситуацию.

FOTO: TVNET lasītājs

В Восточной исполнительной дирекции Рижской думы пояснили, что часть сараев уже была демонтирована и самоуправление регулярно убирает земельный участок на ул.Дагдас 6. Однако участок находится в месте, где действительно могут находиться жители без определенного места жительства.

К сожалению к жилым домам, расположенным поблизости (ул.Лачплеша 112A, 114, ул.Дагдас 3, 4) не подведена система центрального отопления, часть квартир оборудована газовым отоплением, часть топится дровами. По этой причине часть сараев требуется для хранения дров.

FOTO: TVNET lasītājs

Сейчас Исполнительная дирекция собирает информацию у управляющих о том, кто фактически использует сараи в соответствии с их предназначением.

По окончании отопительного сезона планируется сконцентрировать сараи, используемые для хранения дров, в одном месте, остальные будут демонтированы, а земельный участок благоустроен. Дирекция также запросила у АО Latvijas gāze информацию о жителях, которые используют газовые установки для отопления. Отправлен запрос и полиции с просьбой включить данный адрес для постоянного патрулирования.