17-летний парень устроил гонки по дворам Олайне; полиции пришлось стрелять в воздух

Для одного молодого человека в Олайне прошедшие выходные закончились, так и не начавшись. Около полуночи в пятницу 17-летний парень без прав пытался скрыться от полиции и не подчинялся требованиям остановить автомобиль. После погони, во время который были сделаны предупредительные выстрелы в воздух, полицейским все-таки удалось задержать подростка и доставить в участок. За ряд нарушений он будет призван к административной ответственности.

В прошлую пятницу, 2 февраля, незадолго до полуночи инспекторы отдела специальных назначений Госполиции, патрулируя на нетрафарированном полицейском автомобиле Subaru Forester, заметили в Олайне подозрительную машину марки Audi. Стражи порядка решили остановить транспортное средство, однако после призыва полицейских остановить машину водитель не отреагировал и продолжил движение.

Включив мигалки и специальный звуковой сигнал, стражи порядка преследовали автомобиль, однако водитель пытался оторваться по шоссе, улицам Олайне, а также по дворам, где в один момент не справился с управлением и остановился. Позднее, совершая маневр обратным ходом, водитель Audi вызвал столкновение с полицейской машиной и покинул место событий. Выезжая со дворов, агрессивный водитель проигнорировал требования остановиться и продолжил на большой скорости ехать по пешеходному переходу через парк.

Вскоре у железнодорожного переезда он вновь не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на рельсы. Он снова сдал назад и снова врезался в полицейский автомобиль, повредив его переднюю часть. И в этот раз он умудрился уехать.

Нужно добавить, что водителя многократно предупреждали о применении огнестрельного оружия, однако шофер игнорировал все требования, после чего полицейские начали стрелять в воздух.

Водителя Audi удалось задержать, когда он снова заехал во дворы. Оказалось, что в машине был и пассажир 2003 года рождения. Выяснилось, что за рулем находился молодой человек 2000 года рождения, позднее его доставили в участок.

Молодой человек призван к административной ответственности за неподчинение требованиям полиции и бегство, а также за совершение двух ДТП, управляя автомобилем без прав. Отметим, что у автомобиля не было страховки OCTA и техосмотра.