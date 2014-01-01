В Мадоне ночью на улице нашли трехлетнего ребенка без присмотра

3 февраля в 00.09 в Мадоне, на улице Авоту был найден 2014 года рождения ребенок. Девочку тут же передали в ближайшую больницу, где медики констатировали, что ребенок не пострадал, и ничто не угрожает его жизни. После часу ночи в полицию обратилась мать девочки, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Она рассказала, что вместе с отцом ребенка распивала спиртные напитки, а после, уложила ребенка спать и сама отправилась в спальню. Спустя какое-то время, девочка проснулась, оделась и выкарабкалась через окно. Стоит добавить, что 3-летний ребенок был найден достаточно далеко от дома, а ее одежда не соответствовала погодным условиям.

О случившимся информирован Сиротский суд, а у женщины констатировали 1,25 промилле алкоголя в крови.

Начальник Мадонского полицейского участка Гундар Тропс указал, что это уже второй счастливый случай: «Это уже второй случай, когда сотрудники полиции находят ребенка, который был оставлен родителями без присмотра. На прошлой неделе сотрудники полиции заметили 6-летнего ребенка, который один находился на игровой площадке. Его успешно передали родителям. Стоит отметить, что дети были и остаются ответственностью родителей».