На ферме под Кулдигой бродячие собаки загрызли 40 ланей

Бродячие собаки загрызли 40 ланей на ферме Jaundzirnavnieki, однако у хозяев возникли предположения, что к делу причастны люди, сообщает передача «Panorāma».

На ферме недавно паслось стадо в 80 голов, а теперь их осталось всего восемь - 40 парнокопытных были растерзаны собаками, еще больше разбежалось и пропало без следа.

Несчастный случай произошел в момент, когда владельцы фермы находились за границей. Когда хозяева вернулись, в одном из загонов обнаружилась бродячая собака — ее застрелили. Животное не было чипировано, поэтому остается неизвестным, чья она.

«Jaundzirnavnieki» является одной из самых крупных ферм на территории Латвии, где занимаются селекцией. Но теперь все нужно будет начинать с нуля, — говорит представитель SIA Jaundzirnavnieki Гунита Шторх.

На данный момент расследованием занимается Государственная полиция, однако у хозяев есть предположения, что к проникновению псов в загоны могли приложить руку злоумышленники. В ограждении обнаружились места, где кто-то перелезал через него.

«Дикие звери не стали бы уничтожать 40 ланей, ведь они охотятся лишь ради пропитания, и не убивают больше, чем могут съесть. А вот собаки убивают добычу чисто инстинктивно, безостановочно и с особой жестокостью», указывает инженер Южнокурземского лесничества по вопросам охоты Гунар Фрейманис.