Водитель с 3,86 промилле хотел откупиться от полиции за 50 евро

Во вторник (6 февраля), сотрудники Земгальского регионального управления полиции получили информацию о том, что на дороге в волости Ислицес в Бауске замечен водитель, возможно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Отреагировав на предоставленную информацию, сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль Ford Focus на 4-м км дороги Бауска-Гайлиши-граница Литвы. При проверке в организме водителя 1966 года рождения констатировали 3,86 промилле алкоголя. Чтобы избежать административного наказания, нарушитель предложил полицейским 50 евро, после чего был задержан. По делу начат уголовный процесс.