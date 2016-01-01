Кюзис: «видимая часть айсберга» в сфере нелегального телевидения уничтожена

«Видимая часть айсберга» незаконного бизнеса в сфере аудиовизуального содержания уничтожена, но полиция продолжит уделять этой проблеме усиленное внимание, так как не стоит думать, что это явление перестанет существовать. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Государственной полиции Инт Кюзис.

В прошлом году Госполиция начала 19 уголовных процессов, в результате которых была прекращена нелегальная поставка телевизионных услуг примерно 20 тыс. пользователей.

Нарушение ограничения нелицензированного оборота аудиовизуального содержания было инкриминировано 12 лицам, один из них по решению суда арестован.

Начаты также два процесса о применении к юридическим лицам мер принудительного характера.

В прошлом году Госполиция провела 563 проверки легальности аудиовизуального содержания. Было начато 61 дело об административном нарушении и оформлено 23 протокола об административном нарушении.

Как подчеркнул Кюзис,

проблема нелегального телевещания приобрела особую актуальность в Латвии несколько лет назад, а в контексте так называемой информационной войны стала угрожать национальной безопасности Латвии.

Для борьбы с нелегальным телевещанием в Госполиции было создано специальное структурное подразделение. Работу по расследованию таких случаев в прошлом году Кюзис считает хорошей, хотя предстоит еще многое сделать.

Исполнительный директор общественной организации «За легальное содержание!» Даце Котзева также выразила удовлетворение результатами работы полиции. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, организация и Госполиция проведут совместную социальную кампанию «Не обманывай себя - ты воруешь!».

Как показал проведенный в 2016 году опрос, 46,3% жителей Латвии хотя бы раз пользовались интернет-содержанием нелегально, 31% из них оправдывают свои действия, а 240 тыс. человек пользуются нелегальным подключением к телевидению.