В Елгаве BMW облили горючим и подожгли: Хозяин ищет свидетелей

В пятницу, 2 февраля, на ул.Райня в Елгаве сгорел автомобиль. Хозяин транспортного средства просит отозваться свидетелей, которые что-либо видели или слышали.

Пожар, в результате которого сгорел BMW 330 E46, произошел во дворе ул.Райня,14 (возле старого здания почты - ред.) около 17.30. По первоначальной информации, автомобиль облили горючим и подожгли.

Полиция расследует случившееся.

Если у вас есть какая-либо информация об этом или вы видели виновного, свяжитесь с хозяином автомашины по телефону 25990354. Можно писать, отправлять видео на whatsapp - пригодится любая информация. Хозяин авто заранее благодарит всех за помощь.