Пурвциемс: Отец оставил малыша без присмотра, чтобы пойти выпить

3 февраля около 20:00 часов работники Видземского управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Пурвциемс, где некий мужчина нарушил правила содержания в учреждении социальной помощи и оставил брошенным своего трехлетнего сына.

Работник учреждения социальной помощи рассказал стражам порядка, что, по внутренним правилам распорядка, лицам, которые получают услуги социальной помощи, запрещено вносить алкоголь на территорию кризисного центра, употреблять его в помещениях учреждения или являться в учреждение социальной помощи в состоянии алкогольного опьянения.

Во время обхода постояльцев обнаружилось, что один из них оставил своего ребенка без надзора, а затем явился в кризисный центр нетрезвым.

Работники полиции направились в указанную комнату. Дверь в комнату открыл заметно подвыпивший мужчина. Во время беседы с полицией мужчина признался, что выпил 2,5 литра пива. В свою очередь, при осмотре ребенка обнаружилось, что у мальчика кровоточит ухо. Поэтому было принято решение вызвать работников Службы неотложной медицинской помощи. Медики решили мальчика госпитализировать.

Проверка на уровень концентрации алкоголя на выдохе показала, что степень опьянения мужчины - 1,65 промилле.

На правонарушителя составлен административный протокол о невыполнении обязанностей родителя повторно в течение года. За такое правонарушение полагается денежный штраф в размере от 210 до 350 евро.