Сотрудник больницы «Айнажи» найден мертвым; возможно - самоубийство

8 февраля у себя дома мертвым был найден мужчина, который работал в детской психоневрологической больнице «Айнажи». Он работал руководителем хозяйственного отдела, подтвердили TVNET в полиции.

Начат уголовный процесс, согласно первоначально информации, скорее всего, мужчина покончил с собой.

Информация, имеющаяся в распоряжении TVNET, свидетельствует, что сотрудник невероятно остро переживал скандал с больницей. Он являлся перфекционистом, благодаря которому помещения больницы и хозяйство в целом находятся на столько хорошим уровне.

В Айнажи не исключают, что причина самоубийства связана «с давлением, которого он не выдержал». Мужчину характеризуют как компетентного, ответственного и душевного человека. Он был порядочным семейным человеком без вредных привычек.

В течение последнией недели больница печально прославилась тем, что в ней были констатированы нарушения, граничащие с жестокостью и пытками. Об этом, напомним, заявил обмудсмен Янис Янсонс. В связи с нарушениями было подано заявление в Генпрокуратуру, глава больницы Илона Балоде на время расследования отстранена от исполнения обязанностей.