В прошлом году в Латвии были убиты 128 человек

В прошлом году в Латвии жертвами убийств стали 128 человек, в том числе совершено два заказных убийства, свидетельствуют данные Госполиции.

В прошлом году зарегистрировано 74 убийства и 54 случаев умышленных телесных повреждений с наступлением смерти. Оба дела о заказных убийствах раскрыты, сообщил начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Большая часть преступлений с летальным исходом связана с бытовыми конфликтами и разногласиями между знакомыми людьми.

695 раз применена принудительная мера - разделение насильника и жертвы, чтобы обеспечить жертве немедленную защиту. Многие насильники предпочитают все же вернуться в семью и продолжить выяснение отношений, и в прошлом году начато 290 уголовных процессов о нарушении этой меры пресечения.

Среднестатистический латвийский семейный насильник - это мужчина 41 года, живущий в незарегистрированных отношениях.

В прошлом году зарегистрировано также 423 случая нанесения тяжких и 546 случаев легких телесных повреждений.