В Риге избит шестилетний ребенок; задержан его отчим

8 февраля в 19:48 сотрудники земгальского управления муниципальной полиции Риги получили информацию от лечебного учреждения о шестилетнем мальчике, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Врачи выразили обеспокоенность возможным насилием в семье.

Прибывшим в больницу полицейским врач рассказал, что мальчика нашла соседка. Женщина пришла присмотреть за ребенком, зашла в ванную, где и нашла окровавленного ребенка. Мальчика незамедлительно доставили в больницу.

В помещении ожидания лечебного учреждения находился и мужчина, который конфликтовал с персоналом больницы. Он представился полицейским как отец ребенка. От мужчины ощущался сильный запах алкоголя. Во время разговора он стал агрессивным и отказался идти со стражами порядка, поэтому им пришлось применить физическую силу, чтобы его задержать.

На место происшествия прибыла Госполиция. Позднее оказалось, что мужчина назвал полицейским неправильные данные, в частности, выдал себя за биологического отца ребенка, хотя на самом деле является отчимом.

Начат уголовный процесс. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Нужно добавить, что мужчина 1981 года рождения ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Более того, он находился в розыске, так как пытался избежать ареста за ранее совершенное преступление.

С пострадавшим ребенком работают как полицейские, так и психологи. О произошедшем проинформированы сиротский суд и социальная служба.

Стражи порядка выражают благодарность женщине, которая не осталась равнодушной и вызвала медиков.