В Видземе пожилая женщина упала на электопилу; в тяжелом состоянии ее доставили в больницу

В больницу Видземе в тяжелом состоянии была доставлена пожилая женщина с серьезной травмой руки, которую она получила во время пиления дров, сообщают в службе Неотложной медицинской помощи.

72-летняя женщина помогала пилить дрова, но поскользнулась и упала рукой на электрическую пилу. Она получила повреждения сухожилий и кровеносных сосудов. В тяжелом состоянии пенсионерка была доставлена в больницу.

В Латгалии произошел еще один несчастный случай, когда 47-летний мужчина спиливал ветки у яблони, но одна из веток упала ему на голову. Пострадавший доставлен в больницу.

В целом за минувшие сутки, 9 февраля, медики Неотложной скорой помощи совершили 1201 вызов, из них 182 случая были связаны с различными травмами.