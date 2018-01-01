В Лиепае задержан мужчина, стрелявший в водителя маршрутки

Вечером в пятницу (9 февраля) был задержан мужчина, пару дней назад стрелявший в шофера микроавтобуса, порталу сообщил начальник отдела уголовной полиции Лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Угис Ава.

Мужчина был задержан в Лиепае около 19 часов.

У. Ава не назвал год рождения стрелка, но отметил, что он совершеннолетний. Кроме того, он подчеркнул, что расследование продолжается. Он также отметил, что теперь - через несколько дней после происшествия, нельзя сказать, был ли пьян стрелок или нет.

Говоря о потерпевшем шофере, У. Ава признал, что тому повезло: «Состояние здоровья у шофера стабильное.» Причем имеющаяся в распоряжении полиции информация гласит, что шофер после выстрела не потерял глаз.