Перевозчик: 11-летнюю девочку не высаживали, она вышла сама

Во время проведенной в Екабпилсском автобусном парке проверки не был констатирован случай, когда из автобуса была высажена 11-летняя девочка, сообщила заместитель главы предприятия Айя Ветере.

В связи с упомянутым случаем были получены объяснения и от контролера, и от водителя автобуса, которые пояснили, что такого случая не было, чтобы контролер высадила бы ребенка из общественного транспорта.

В автобус, который 12 февраля в 11:20 отошел от остановки «Поликлиника», на остановке «Улица Межа» вошли контролеры. Во время проверки билетов был случай, когда некая девочка не могла найти билет и ее призвали искать его, пока не найдет. Ребенку никто не говорил, что она должна выходить, и никто на это никак иначе не указывал.

На предприятии указали, что согласно правилам перевозки пассажиров у перевозчика есть право в определенном порядке высаживать ребенка из автобуса, доставляя его в ближайший полицейский участок. Однако в Екабпилсе таких случаев пока не было. И в этом конкретном случае ребенка не просили покинуть автобус. Выйти было решением самого ребенка.

О результатах проведенной проверки проинформирован и портал, который с помощью социальных сетей распространил по всей Латвии недостоверную информацию.

На предприятии также высказали удивление действиями журналистов, которые, не проверив информацию, распространили ее в СМИ и навредив репутации фирмы.

О случае, когда 11-летнюю девочку высадили из автобуса, не подождав, пока ребенок найдет в сумке билет, сообщил екабпилсский новостной портал «Radio1.lv».