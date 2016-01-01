В ДТП в Латвии пострадали 16 и погиб один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 89 ДТП. Один человек в результате ДТП погиб, 16 пострадали, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Вчера на Таллинском шоссе в Лиласте Царникавского края в столкновении трех автомашин погиб водитель грузовика.

Участниками этого ДТП стали три автомобиля - грузовая автомашина, микроавтобус «Renault» и легковой автомобиль «Opel».

12 ДТП вчера зарегистрировано в Риге и ее окрестностях, три - в Латгале, одно - в Видземе. Двое из пострадавших - пешеходы.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре водителя - по одному в Земгале, Видземе, Латгале и Курземе.

За минувшие сутки полиция составила 528 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 187 - за превышение разрешенной скорости движения (68 - в окрестностях Риги, 55 - в Земгале, 28 - в Видземе, 21 - в Латгале, 15 - в Курземе).